I vincitori del premio Leali Young (Foto: Phocus Agency di Luca A. d'Agostino)

14 Giu 2023

Ronchi dei Legionari, al via con la consegna del Premio Leali Young il IX Festival del giornalismo

Ai vincitori Lorella Lombardo, Elvis Zoppolato, Costanza Oliva e Matteo Negri un assegno di 500 euro da parte di Leali delle Notizie e una borsa di studio per un percorso di formazione con l'Associazione Italiana Giornalismo. All'inaugurazione il presidente della Fnsi, Vittorio di Trapani.

È stata inaugurata martedì 13 giugno 2023 a Ronchi dei Legionari la IX edizione del Festival del giornalismo organizzato dal 2015 dall'associazione culturale Leali delle Notizie. Dopo l'inaugurazione sono stati premiati Lorella Lombardo, Elvis Zoppolato, Costanza Oliva e Matteo Negri, vincitori della II edizione del Premio Leali Young in memoria di Cristina Visintini. Le migrazioni e il rispetto dei diritti dei migranti sono stati il tema portante dei tre elaborati premiati.



Ad aprire i lavori il presidente della Fnsi, Vittorio di Trapani. La vicepresidente dell'associazione Giulia Micheluzzi ha dato il via ufficiale all'inaugurazione del Festival ricordando i numerosi appuntamenti che si susseguiranno fino a domenica 18 giugno con 160 ospiti a Ronchi dei Legionari, segno che il Festival «sta crescendo sempre di più di anno in anno e che sta diventando un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale per l'informazione e gli approfondimenti sui temi di attualità», ha osservato.



«Quando nel 2015 è iniziata questa avventura mai avrei immaginato che il nostro Festival del giornalismo avrebbe avuto una vita così longeva – ha detto il presidente di Leali delle notizie, Luca Perrino –. È una grande soddisfazione organizzare una manifestazione come la nostra, capace di attrarre a ogni edizione un pubblico sempre più vasto e numeroso, regalando alle persone momenti di condivisione e riflessione su argomenti di attualità, primo fra tutti quello della libertà di stampa e di espressione, tema molto caro alla nostra associazione. Domenica infatti inaugureremo un'altra panchina dedicata a Mario Paciolla chiedendo verità e giustizia sulla sua morte».



Ha poi fatto gli onori di casa Mauro Benvenuto, sindaco del Comune di Ronchi dei Legionari, e sono intervenuti, fra gli altri, Andrea Musig, direttore della Cassa Rurale del Friuli Venezia Giulia, Alberto Bergamin, presidente della Fondazione Carigo, Francesco Slogovich, presidente della Fondazione di Kasali di Trieste.