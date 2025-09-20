CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)
Associazioni 04 Ott 2025

Schifani accoglie l’appello di Assostampa e Odg: «Ritiro la querela contro il direttore del Giornale di Sicilia»

Sindacato e Ordine regionali avevano chiesto al presidente della Regione di non proseguire l’azione legale arrivata in seguito alla pubblicazione sul quotidiano di un'inserzione pubblicitaria di carattere politico di Azione.

«Querelare il direttore del Giornale di Sicilia per i contenuti di un'inserzione pubblicitaria di carattere politico, sebbene dura e provocatoria, è la nuova frontiera dei politici dalla denuncia facile. Francamente, stupisce l’iniziativa giudiziaria del presidente della Regione, Renato Schifani, uomo che conosce le asperità e le sciabolate dello scontro politico a ogni livello. La pubblicità a pagamento di Azione, pubblicata dal quotidiano di via Lincoln nell’edizione di giovedì 2 ottobre, che raffigura i volti del presidente Schifani e del sindaco Roberto Lagalla, fa parte di questo contesto. Peraltro, si tratta di una dinamica squisitamente commerciale su cui il direttore può avere una responsabilità tecnica e non politica». Lo si legge in una nota congiunta dell’Associazione siciliana della stampa e dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia diffusa sabato 4 ottobre 2025.

«Ci auguriamo – hanno continuato Assostampa e Odg - che il governatore Schifani, che siamo sicuri essere nemico della censura, voglia ritirare la querela e chiediamo per il futuro che i giornalisti vengano lasciati fuori dalle beghe e dai contrasti che animano la vita dei partiti. Cioè la vita della democrazia».

Con delle dichiarazioni riportate da Adnkronos Schifani ha accolto l’appello: «Pur ribadendo che considero l'inserzione  pubblicitaria non solo lesiva della mia immagine ma anche  potenzialmente pericolosa perché suscita odio sociale, e che permane  quindi l'intenzione di agire nei confronti del committente della  stessa, dispongo il ritiro della querela nei confronti del direttore responsabile del Giornale di Sicilia, anche per il consolidato rapporto di stima professionale nei suoi confronti».

Il presidente della Regione Siciliana ha concluso: «Resta fermo che, sul piano giuridico sussiste una responsabilità del direttore in termini di culpa in vigilando, tuttavia, nel rispetto del ruolo fondamentale che la stampa svolge nella vita democratica e nella consapevolezza che non vi è alcuna volontà di censura, ritengo opportuno accogliere l'appello dell'Ordine. La libertà di informazione e il pluralismo sono valori irrinunciabili che intendo sempre tutelare, pur nella legittima difesa della mia dignità personale e istituzionale».

Assostampa Sicilia e Ordine dei giornalisti di Sicilia, in un nuovo comunicato congiunto, «prendono atto con estremo favore della decisione del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani di ritirare la querela presentata contro il direttore del Giornale di Sicilia, Marco Romano».

Sindacato e Ordine regionali hanno concluso: «Al di là delle considerazioni esplicitate dal presidente si ritiene doveroso ricordare l'importanza di una informazione libera, non sottoposta alla censura e che venga tenuta fuori, come ha correttamente compreso Schifani, dagli scontri politici che in questo momento si registrano in ogni parte del Paese». (anc)

@fnsisocial
Associazioni
04 Ott 2025
Sugc: «Accanto all’inviato Rai Geo Nocchetti querelato per diffamazione»
Associazioni
03 Ott 2025
Stampa Romana: «Solidarietà a giornalisti e attivisti della Flotilla arrestati»
Associazioni
02 Ott 2025
Concorso per addetto stampa al Comune di Cefalù, Assostampa Sicilia: «Necessaria massima trasparenza»
 Le altre news

Articoli correlati

Premi e Concorsi01 Ott 2025
'Premio giornalismo sardo: l'addetto stampa dell'anno' 2025, candidature entro il 15 ottobre
Minacce30 Set 2025
Sulmona, minacce in tribunale ad Andrea D'Aurelio. La solidarietà del Sindacato Giornalisti Abruzzesi
Minacce29 Set 2025
Terni, Asu con i Cdr di Editoriale Nazionale: «Solidarietà a Stefano Cinaglia, aggredito verbalmente da Bandecchi»
Lutto27 Set 2025
Abruzzo: addio a Sergio Di Sciascio, «pioniere dell'informazione tv privata». Il cordoglio di Sga e Ussi
Iniziative24 Set 2025
A Conselice il 1° ottobre le celebrazioni per il 19esimo anniversario del Monumento alla Libertà di Stampa
Iniziative20 Set 2025
'Federico Aldrovandi: 20 anni dopo', seminario a Ferrara
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits