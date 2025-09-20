Sugc: «Solidarietà all’inviato Rai Geo Nocchetti querelato per diffamazione»

04 Ott 2025

Il sindacato regionale: «La querela si riferisce a uno dei numerosi servizi televisivi realizzati dal collega sul processo in corso nei confronti di decine di agenti della Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, accusati di pestaggi contro alcuni reclusi».

Il Sindacato dei Giornalisti della Campania, in una nota diffusa venerdì 3 ottobre 2025 «esprime solidarietà e vicinanza all’inviato Rai Geo Nocchetti querelato per diffamazione dal magistrato di Sorveglianza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. La querela si riferisce a uno dei numerosi servizi televisivi realizzati dal collega Nocchetti sul processo in corso nei confronti di decine di agenti della Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, accusati di pestaggi contro alcuni reclusi».



Il sindacato regionale evidenzia poi che «in particolare il servizio racconta quanto emerso nel corso del dibattimento tenutosi nell’aula bunker del carcere in relazione ad un video relativo al colloquio con un recluso da parte del magistrato di Sorveglianza che ha firmato la querela nei confronti di Nocchetti, dell’ex direttore Tgr e del caporedattore della Tgr Campania, questi ultimi per omesso controllo. Una querela – conclude il Sugc - che incide non solo sul diritto di cronaca del servizio pubblico radiotelevisivo, ma che penalizza anche la libertà di informazione». (anc)