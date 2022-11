La prima pagina della Gazzetta di Parma di mercoledì 2 novembre 2022

02 Nov 2022

Sciopero a Repubblica, la solidarietà dei giornalisti della Gazzetta di Parma

«La vicinanza alle colleghe e ai colleghi è anche l'occasione per ribadire la necessità di seguire e osservare sempre le corrette procedure sindacali, come indicato dal Contratto, ancor più in un momento di estrema delicatezza e complessità come quello che stiamo vivendo», si legge in una nota del Cdr.

Il Comitato di redazione della Gazzetta di Parma esprime «piena vicinanza e solidarietà al Cdr di Repubblica e a tutti i colleghi e le colleghe della testata», che hanno proclamato una giornata di sciopero dalle 19 di venerdì 28 ottobre alle 19 di sabato 29 ottobre 2022.



«La vicinanza – si legge in una nota del Cdr – è anche l'occasione per ribadire la necessità di seguire e osservare sempre le corrette procedure sindacali, come indicato dal Contratto, ancor più in un momento di estrema delicatezza e complessità del settore editoriale come quello che stiamo vivendo. Il calo di vendite in edicola, la ricerca di nuovi equilibri tra edizione cartacea e sito, gli ostacoli crescenti nel lavoro giornalistico (querele bavaglio) sono problematiche comuni a tutta la categoria, che richiedono risposte serie e urgenti».