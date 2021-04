Associazioni | 02 Apr 2021 CONDIVIDI:

Toscana, Ast: «Basta conferenze stampa 'tonnare', la Regione dà l'esempio»

«Accorgimenti semplici, ma efficaci, possono garantire la sicurezza di chi comunica e di quei cronisti, fotoreporter e telecineoperatori in prima linea che devono partecipare per dare un'informazione corretta e tempestiva», rileva l'Assostampa, che ringrazia l'Ente per aver accolto l'appello.

Il presidente dell'Assostampa Toscana, Sandro Bennucci

Il presidente Sandro Bennucci e tutti gli organismi dirigenti dell'Associazione Stampa Toscana, «prendono atto e ringraziano la Regione Toscana per aver raccolto il loro appello contro le conferenze stampa con cronisti, fotoreporter e telecineoperatori costretti a stare accalcati gli uni sugli altri (le cosiddette 'tonnare)'».



L'Assostampa, spiega una nota, «è stata informata dalla Regione che la Sala Pegaso, a Palazzo Sacrati Strozzi, è stata attrezzata con apposite protezioni usa e getta sui microfoni al tavolo della presidenza; con posizionamento di un microfono al di là della delimitazione tra tavolo di presidenza e giornalisti/fotoreporter a cui accedono, una alla volta, coloro che vogliono fare domande sul tema della conferenza stampa. E sempre nella stessa postazione è stato sistemato un microfono con protezione usa e getta e colonnina con disinfettante per le mani. Ovviamente è garantito anche il collegamento per seguire gli incontri da remoto, così come sono a disposizione di ogni testata le immagini».



Nulla di eccezionale, rileva l'Ast, che però «apprezza il gesto: che dovrebbe essere d'esempio – osserva il sindacato regionale – per tutti coloro che organizzano conferenze stampa in tempo di Covid. Accorgimenti semplici, ma sicuramente efficaci, possono garantire la sicurezza di chi deve comunicare e di quei cronisti, fotoreporter e telecineoperatori in prima linea che devono partecipare per dare un'informazione corretta e tempestiva.