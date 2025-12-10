CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
L'aggressione all'agente Alessandro Calista (Foto: streaming da rainews.it)
Minacce 01 Feb 2026

Troupe Rai aggredita a Torino, Fnsi con Subalpina e Usigrai: «Ennesima intimidazione a chi documenta i fatti»

Vicinanza «ai cittadini che sabato 31 gennaio 2026 hanno manifestato pacificamente, alle persone aggredite e ai giornalisti che ancora una volta hanno rischiato per raccontare la realtà», da parte del sindacato, che rileva poi: «Dispiace constatare come l'azienda abbia deciso di affidare il compito di seguire una manifestazione che si sapeva potesse presentare delle criticità a giornalisti esterni, senza coperture aziendali».

Federazione nazionale della Stampa italiana, Usigrai e Associazione Stampa Subalpina «condannano con fermezza l'ennesima ondata di violenza che si è abbattuta ieri su Torino investendo anche la libertà di informazione». Così il sindacato dei giornalisti in una nota diffusa domenica 1° febbraio 2026. «L'aggressione alla troupe della trasmissione della Rai 'Far West' – si legge – è da considerare l'ennesimo gesto di intimidazione a chi, come la giornalista Bianca Leonardi e il suo operatore, stava documentando i fatti».

Per Fnsi, Subalpina e Usigrai, «Torino non ha ancora assorbito l'attacco alla redazione della Stampa, il 28 novembre 2025, e già deve tornare a fare i conti con altre aggressioni brutali: ai giornalisti della Rai e all'agente Alessandro Calista. I fatti del G8 di Genova dovrebbero averci insegnato a distinguere tra chi manifesta per un'idea e chi invece vuole portare in piazza la distruzione. Invece, 25 anni dopo, dobbiamo ancora assistere a scene di guerriglia urbana, organizzata da gruppi che continuano a sfuggire a indagini che dovrebbero portare invece alla indispensabile prevenzione».

La vicinanza di Fnsi, Usigrai e Subalpina «è a tutti i cittadini di Torino che hanno manifestato pacificamente, alle persone aggredite e ai giornalisti che ancora una volta hanno rischiato per raccontare la realtà. Dispiace però constatare – conclude il sindacato – come la Rai abbia deciso di affidare il compito di seguire una manifestazione che si sapeva potesse presentare delle criticità a giornalisti esterni che, come Bianca Leonardi, rischiano in proprio, senza coperture aziendali. Un processo di 'esternalizzazione del rischio' inaccettabile da parte dell'azienda di Servizio Pubblico, quale è la Rai». (mf)

@fnsisocial
Minacce
27 Gen 2026
Milano, un gruppo di spacciatori aggredisce due giornalisti Rai. La solidarietà del sindacato
Minacce
26 Gen 2026
Usa, agenti dell'Ice minacciano una troupe Rai. La solidarietà del sindacato
Minacce
17 Gen 2026
La Spezia, reporter aggrediti fuori dall’obitorio. Assostampa, Odg e Gruppo Cronisti Liguria: «Giornalisti non diventino bersagli»
 Le altre news

Articoli correlati

La polemica27 Gen 2026
Mattia Motta e Paolo Berizzi nel mirino di Veneto Fronte Skinhead. La Fnsi al fianco dei colleghi
Istituzioni15 Gen 2026
Sicurezza, bozza Viminale: «Aggravante per delitti contro i giornalisti»
Associazioni03 Gen 2026
Napoli, rubati 6 computer nella redazione di Repubblica: la solidarietà del Sugc ai colleghi
Internazionale27 Dic 2025
Lima, giornalista muore dopo attentato. Il sindacato nazionale: «Anno disastroso per la libertà di stampa in Perù»
Internazionale17 Dic 2025
Unesco: «Libertà di espressione diminuita nel mondo come non si vedeva da decenni»
Sentenze10 Dic 2025
Aggressione a giornalista de La Stampa, condannati a un anno quattro militanti di CasaPound Torino
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits