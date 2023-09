La sede Rai di viale Mazzini a Roma (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

14 Set 2023

Usigrai: «Inquietante il ritiro della risposta Rai su Di Trapani»

I rappresentanti dei giornalisti del servizio pubblico commentano la notizia riportata da Il Domani: «Servono chiarimenti urgenti».

«La notizia riportata oggi (14 settembre 2023, ndr) dal quotidiano Il Domani è inquietante. Il fatto che una risposta ufficiale della Rai, protocollata dalla Commissione parlamentare di Vigilanza il 4 settembre, sia stata ritirata è un fatto senza precedenti. Perché è stata ritirata? Da chi?». Lo chiede in un comunicato stampa l'Esecutivo Usigrai.



La nota prosegue ripercorrendo nel dettaglio quanto accaduto: «La vicenda è inquietante perché la risposta della Rai è in merito alla surreale domanda scritta posta alla Vigilanza dal vice presidente del Senato Gasparri che tira in ballo anche l'Usigrai. Prima l'azienda scrive che dalle verifiche fatte la vicenda è "coerente e in linea con le procedure aziendali" e poi si ritira la risposta. Forse a qualcuno quella risposta non era gradita?».



Il comunicato si chiude con un auspicio per il prossimo futuro: «Ora servono chiarimenti urgenti. Ricordiamo che la vicenda prende di mira l'attuale presidente Fnsi e il sindacato dei giornalisti della Rai. Ci auguriamo che le risposte e i chiarimenti fughino anche il legittimo sospetto di azioni fatte per colpire l'agibilità sindacale».