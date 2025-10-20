Papa Leone XIV (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

16 Mag 2026

Vaticano, Papa Leone XIV approva l’istituzione della commissione sull’IA

Lo comunica il cardinale Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, Michael Czerny.

Il Papa ha approvato l'istituzione della Commissione Interdicasteriale sull'Intelligenza Artificiale. Lo comunica, come riporta l’agenzia Ansa sabato 16 maggio 2026, il cardinale Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, Michael Czerny.



La commissione vaticana nasce «considerati lo sviluppo negli ultimi decenni del fenomeno dell'intelligenza artificiale e le più recenti accelerazioni nel suo generale utilizzo; i suoi potenziali effetti sull'essere umano e sull'umanità nel suo insieme; la preoccupazione della Chiesa per la dignità di ogni essere umano, soprattutto in relazione al suo sviluppo integrale».



Nel 'Rescriptum' si stabilisce che la Commissione è composta dai rappresentanti del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, e di quelli per la Dottrina della Fede, per la Cultura e l'Educazione, per la Comunicazione, della Pontificia Accademia per la Vita, della Pontificia Accademia delle Scienze e della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali.



L'obiettivo è «facilitare la collaborazione e lo scambio tra i membri del gruppo delle informazioni riguardanti le attività e i progetti concernenti l'intelligenza artificiale, comprese le politiche del suo utilizzo all'interno della Santa Sede, promuovendo dialogo, comunione e partecipazione». (anc)