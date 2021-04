Usigrai | 09 Apr 2021 CONDIVIDI:

Calcio, Usigrai: «I mondiali tornano nella casa dello sport degli italiani»

I rappresentanti dei giornalisti del servizio pubblico soddisfatti dell'acquisto dei diritti dell'evento in Qatar. «Siamo certi che l'azienda saprà valorizzare con programmazione e palinsesti adeguati questo patrimonio», osservano.

«Un'ottima notizia. I mondiali di calcio tornano nella casa dello sport degli italiani: la Rai Servizio Pubblico». Lo dichiara l'esecutivo Usigrai commentando, in una nota, la notizia che la tv pubblica avrà i diritti esclusivi per i mondiali del Qatar.



«L'acquisto del pacchetto completo e multipiattaforma (tv, radio e digitale) è il segno di un investimento importante», proseguono i rappresentanti dei giornalisti Rai, che si dicono «certi che l'azienda saprà valorizzare con programmazione e palinsesti adeguati questo patrimonio. In attesa di conoscere i dettagli dell'intesa – concludono – siamo ovviamente soddisfatti per il risultato ottenuto».