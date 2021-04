Usigrai | 06 Apr 2021 CONDIVIDI:

Caso Trapani, Usigrai: «Venga reso noto l'elenco completo dei cronisti intercettati»

I rappresentanti dei giornalisti del servizio pubblico chiedono anche che siano spiegate le ragioni per le quali sono state trascritte le intercettazioni dei colleghi irrilevanti rispetto all'inchiesta. «È una vicenda che riguarda la tutela delle fonti e il diritto costituzionale dei cittadini a essere informati», rilevano.

Il segretario dell'Usigrai, Vittorio Di Trapani

«Da quello che ci risulta, tra gli intercettati ci sono anche giornaliste e giornalisti Rai. Chiediamo che venga reso noto l'elenco completo. E che, soprattutto, si spieghino le ragioni per le quali sono state trascritte le loro intercettazioni irrilevanti rispetto all'inchiesta». Lo afferma, in una nota, l'Esecutivo Usigrai.



«Assieme alla Fnsi – incalzano i rappresentanti dei giornalisti del servizio pubblico – continueremo a chiedere chiarezza su quanto avvenuto. È una vicenda che non riguarda solo i giornalisti, ma più in generale la tutela delle fonti e il diritto costituzionale dei cittadini a essere informati. Per queste ragioni, chiediamo a tutte le testate e ai programmi di informazione della Rai di tenere i riflettori accesi al massimo su una vicenda che tocca uno dei pilastri del nostro sistema democratico».