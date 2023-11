La home page di it.euronews.com

29 Nov 2023

Euronews, ClubMediaItalie: «A fine novembre 2023 chiude la redazione italiana di Lione»

Il presidente Valenti dopo le decisioni del fondo d'investimenti Alpac Capital: «Duro colpo che viene sferrato nell’indifferenza dei vertici Rai».

«A fine novembre la redazione news italiana di Lione (un tempo la più consistente redazione di lingua italiana all’estero) scompare dalla televisione europea Euronews, caduta nelle mani del fondo d’investimenti Alpac Capital, dopo la fuoriuscita nel 2020 della Rai e delle altre emittenti fondatrici del consorzio di televisioni pubbliche europee. Dopo l’equipe spagnola e quella italiana, in liquidazione a Lione, cesseranno in successione le attivita in Francia anche quella tedesca e, da ultimo, il team inglese sarà trasferito a Bruxelles, questo a pochissimi mesi dalle prossime e cruciali elezioni europee del giugno 2024». Lo rende noto in un comunicato stampa diffuso il 29 novembre 2023 Paolo Valenti, presidente di ClubMediaItalie.



Il numero uno dell'associazione fa notare che «la ristrutturazione voluta dal fondo Alpac punta a economie draconiane» e che in questo modo muore «il concetto strategico di un giornalismo europeo». Valenti conclude con una considerazione: «Per la proiezione dell’Italia nel mondo la cosa rappresenta un duro colpo che viene sferrato nell’indifferenza dei vertici Rai di Viale Mazzini, sollecitati fin dal 2017 ad operare il recupero degli ormai pochissimi professionisti italiani (adesso in disoccupazione) che per 30 anni hanno tenuto alta la bandiera del giornalismo italiano nel mondo».



Lo scorso ottobre i lavoratori di Euronews avevano espresso la loro sfiducia nei confronti della proprietà denunciando, dopo l'annuncio di licenziamenti, che «la libertà di stampa non è in buone mani».