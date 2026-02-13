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Foto: ImagoEconomica/Fnsi
Internazionale 15 Apr 2026

Fnsi e Assostampa Puglia con l’Università di Bari per la liberazione di Ahmed Shihab - Eldin

Il sindacato: «Il giornalista e documentarista palestinese, docente dell’Ateneo barese, è detenuto da più di un mese in Kuwait, dove si era recato per far visita alla sua famiglia, per accuse non meglio specificate».

Fnsi e Assostampa Puglia «sottoscrivono l’appello dell’Università di Bari “Aldo Moro” per la liberazione di Ahmed Shihab-Eldin, giornalista e documentarista palestinese, docente dell’Ateneo barese, detenuto da più di un mese in Kuwait, dove si era recato per far visita alla sua famiglia, per accuse non meglio specificate». Lo si legge in un comunicato congiunto diffuso mercoledì 15 aprile 2026.

Per il sindacato dei giornalisti «il caso di Ahmed Shihab-Eldin sembra un tentativo di mettere a tacere una voce scomoda. Il giornalista, che ha collaborato con Bbc, Al-Jazeera e New York Times, è da sempre in prima linea nella difesa del diritto di cronaca e dei diritti umani. L’auspicio – si chiude la nota - è che anche le istituzioni italiane attivino tutti i canali affinché sia rimesso in libertà». (anc)

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