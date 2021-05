Un'immagine del servizio della Tgr Emilia Romagna

02 Mag 2021

Raduno dell'estrema destra a Bologna, Usigrai: «'Bella ciao' non è mai una provocazione»

Netta presa di posizione dei rappresentanti sindacali dopo il servizio della Tgr Emilia Romagna sulla manifestazione della 'Rete dei patrioti': «Le giornaliste e i giornalisti Rai stanno e possono stare soltanto da una parte, ovvero dalla parte della Costituzione antirazzista e antifascista».

«Bella ciao è un canto di libertà, indissolubilmente legato alla resistenza e alla lotta contro la dittatura fascista. In riferimento a un servizio andato in onda ieri sera sulla Tgr Emilia Romagna, lo ribadiamo ancora una volta: le giornaliste e i giornalisti della Rai stanno e possono stare soltanto da una parte, ovvero dalla parte della Costituzione antirazzista e antifascista». Così, in una nota, l'esecutivo Usigrai.