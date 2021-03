Usigrai | 31 Mar 2021 CONDIVIDI:

Rai, sui siti delle Camere l'avviso per i candidati al Cda. Usigrai: «L'ad pubblichi quello per il consigliere interno»

Per i rappresentanti dei giornalisti del servizio pubblico se non andasse online oggi, 31 marzo, «sarebbe una decisione grave quanto incomprensibile. Ulteriori ritardi – incalzano – servirebbero semplicemente al vertice di viale Mazzini a regalarsi un'autoproroga».

Usigrai: «Pubblicare l'avviso per le candidature a consigliere dei dipendenti»

(Foto: @SenatoStampa)

«Oggi sul sito della Rai, oltre che ovviamente su quelli di Senato e Camera, saranno pubblicati gli avvisi per le candidature al consiglio di amministrazione di viale Mazzini eletti dal Parlamento. Al momento nessuna notizia, invece, dell'avviso per le candidature per il consigliere eletto dai dipendenti. Eppure il regolamento è stato approvato. Quindi ora spetta all'ad la pubblicazione». A sottolinearlo è l'Esecutivo dell'Usigrai.



«Se non fosse pubblicato oggi – affermano i rappresentanti dei giornalisti di viale Mazzini – sarebbe una decisione grave quanto incomprensibile. Ulteriori ritardi servirebbero semplicemente al vertice di Viale Mazzini a regalarsi un'autoproroga».